L'élection du président de la République est certainement la meilleure loupe pour évaluer une tendance politique locale. Chose rare : le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Laplume que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait engrangé 27,74% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 25,95% et 14,29%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 50,54% contre 49,46%).

Les élections législatives avaient donné lieu à un excellent départ pour le Rassemblement national à Laplume. On retrouvait en effet Sébastien Delbosq devant ses concurrents au premier tour, avec 33,39% dans la commune, qui faisait partie de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 52,42%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,58%.

11:02 - Laplume : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans les rues de Laplume, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 337 habitants répartis dans 674 logements, cette localité présente une densité de 44 hab/km². Ses 106 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,85% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,84% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 235,48 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Laplume incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en constante évolution.