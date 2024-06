En direct

19:52 - À Lavaur, quels seront les reports du score de gauche ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Lavaur, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,52% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,62% à Lavaur. Reste que dans la localité, il faudra aussi prendre en compte les 7,79% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,34% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,42% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 31% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Lavaur Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de chiffres. Mais quelques grandes directions apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit à près de 19% à Lavaur ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Lavaur le 9 juin dernier Les résultats de ces législatives vont peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Dans le détail, 1312 habitants de Lavaur passés par les isoloirs ont en effet été séduits par la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, a convaincu ainsi 28,31% des voix contre Raphaël Glucksmann à 16,62% et Valérie Hayer à 12,37%.

14:32 - À Lavaur, le résultat de la présidentielle encore bien ancré L'élection présidentielle est incontestablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Avec 19,64%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Lavaur au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du RN était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 24,45% et 23,98% des voix. Le second round ne sera pas plus favorable à Marine Le Pen, Emmanuel Macron terminant à 58,37% contre 41,63% pour Le Pen.

12:32 - À Lavaur, les résultats des dernières législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du Rassemblement national aux législatives2024 sera très observé. Le RN ratait complètement la première marche à Lavaur il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 11,47% au premier tour, contre 29,92% pour Guilhem Carayon (Les Républicains), Lavaur votant pour la 3ème circonscription du Tarn. Lavaur optera en revanche pour Jean Terlier (La République en Marche) au second tour, finalement à la première place localement avec 51,53%.

11:02 - Lavaur : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des législatives, Lavaur fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 830 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 030 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 2 956 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (74,37%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Lavaur forme une communauté diversifiée, avec ses 349 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,34%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2392,21 euros par mois. À Lavaur, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives précédentes à Lavaur L'étude des dernières consultations politiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. A l'occasion des dernières élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,01% des votants de Lavaur (Tarn), contre un taux de participation de 56,72% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,22% au premier tour et seulement 52,33% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 76,27% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 72,68% au second tour, c'est-à-dire 6 270 personnes.