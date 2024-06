En direct

19:40 - Quel score pour le Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? L'autre incertitude qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 16,86% à Lembras. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 24% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Lembras, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 20,14% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,46% pour Yannick Jadot, 3,17% pour Fabien Roussel et 1,29% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Lembras Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% ou plus à Lembras ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du Rassemblement national à Lembras Les résultats de ce dimanche 30 juin seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Lembras, la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, cumulant 39,38% des voix contre Raphaël Glucksmann à 16,86% et Valérie Hayer à 11,35%.

14:32 - Lembras avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait servi un bel avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La patronne du Rassemblement national engrangeait 24,88% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,47% et 16,78% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 12,09% des suffrages pour sa part. La patronne du RN avait aussi une longueur d'avance au 2e tour avec 52,93%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Aux législatives en 2022 à Lembras, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 21,58% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 24,82% pour Michel Delpon (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,20%). Michel Delpon s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Élections législatives à Lembras : un éclairage démographique Dans la ville de Lembras, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 15,07% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 40,61% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,69%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 566 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,14%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,86%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Lembras mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,47% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Lembras : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections législatives Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. Début juin, lors des européennes, parmi les 1 057 personnes en âge de voter à Lembras, 60,36% avaient pris part au vote. La participation était de 60,92% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,7% au premier tour et seulement 52,85% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 050 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,43% avaient pris part au vote, contre une participation de 80,86% au deuxième tour, c'est-à-dire 849 personnes.