Résultat des législatives à Lévis-Saint-Nom : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Jordan Bardella relégué à Lévis-Saint-Nom lors des élections de juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il faut aussi étudier de près. Un véritable raz de marée… Même si ce séisme n'a pas touché toutes les communes ! Avec un score de 20,65% en effet, Jordan Bardella a été battu aux élections du Parlement européen de juin à Lévis-Saint-Nom par la liste portée par Valérie Hayer avec 22,42%.

14:32 - Lévis-Saint-Nom avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la meilleure loupe pour jauger une préférence politique locale. Marine Le Pen finissait loin derrière dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 14,85% contre 35,34% pour Emmanuel Macron et 16,07% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin laissera sur le carreau la candidate du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 70,88% contre 29,12% pour Le Pen.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Lévis-Saint-Nom il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 11,05% au premier tour, contre 43,29% pour Jean-Noël Barrot (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Lévis-Saint-Nom votant pour la 2ème circonscription des Yvelines. Sur la commune de Lévis-Saint-Nom, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Jean-Noël Barrot dans la localité.

11:02 - Lévis-Saint-Nom : démographie, élections et stratégies politiques Devant le bureau de vote de Lévis-Saint-Nom, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 48,37% de cadres pour 1 607 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 115 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,77%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 23,35% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 48,35% des ménages sont des couples sans enfant. À Lévis-Saint-Nom, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Lévis-Saint-Nom pour les élections législatives L'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Lévis-Saint-Nom. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,23% au premier tour. Au second tour, 44,62% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 21,8% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,05% au premier tour.