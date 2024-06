Résultat des législatives à Leymen : l'élection 2024 en direct

Devant le bureau de vote de Leymen, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 254 habitants, ce village cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 46 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (75,8%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 434 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 37,40%, favorise son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 41,28% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 3990,99 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. À Leymen, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Leymen ?

À Leymen, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur le quotidien des ménages sont susceptibles de pousser les habitants de Leymen à s'intéresser plus fortement à l'élection. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 603 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 77,45% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 80,76% au deuxième tour, c'est-à-dire 487 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,09% au premier tour et seulement 44,13% au deuxième tour. Quel député se substituera à Didier Lemaire dans la 3ème circonscription du Haut-Rhin ?