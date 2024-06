Résultat des législatives à Lézignan-Corbières : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un électorat de gauche entre 26% et 30% à Lézignan-Corbières pour ces législatives Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives est celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Lézignan-Corbières, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,91% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné au coude-à-coude avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 14,77% à Lézignan-Corbières. Mais ce sont 30% que peut en revanche entrevoir la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (11,44%), de Marie Toussaint (2,1%) et enfin de Léon Deffontaine (3,33%).

18:42 - Qui peut vaincre le Rassemblement national à Lézignan-Corbières ? Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais des pistes se dégagent… Si on extrapole la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national pourrait se situer à environ 44% à Lézignan-Corbières. Un calcul qui semble logique compte tenu des points également gagnés par le parti sur place ces dernières années : une hausse de 4 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Lézignan-Corbières début juin ? Le résultat de ce dimanche 30 juin va certainement plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Lézignan-Corbières, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a pris la première place, glanant 41,17% des votes contre Raphaël Glucksmann à 14,77% et Manon Aubry à 11,44%. Ce qui correspond à 1547 bulletins dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Lézignan-Corbières lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la référence pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 38,6% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Lézignan-Corbières. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,48%. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 8,18% des voix pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la candidate du RN l'avait aussi emporté avec 63,03% contre 36,97%.

12:32 - Des législatives positives pour le Rassemblement national en 2022 Analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le RN arrivait en pôle position à Lézignan-Corbières lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Christophe Barthès devant ses concurrents au premier tour, avec 36,42% dans la ville, qui votait pour la 1ère circonscription de l'Aude. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 57,42%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,58%.

11:02 - Lézignan-Corbières : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Lézignan-Corbières mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Avec 32% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 20,15%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 719 € par an peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,71%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,53%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Lézignan-Corbières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 40,22% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Lézignan-Corbières L'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Lézignan-Corbières. Les populations des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 7 571 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 71,39% s'étaient rendues aux urnes, contre une participation de 71,00% au second tour, soit 5 376 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 44,47% au premier tour et seulement 45,52% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Lézignan-Corbières pour les élections législatives 2024 ? Quel député détrônera Christophe Barthès dans la 1ère circonscription de l'Aude ?