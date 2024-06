Résultat des législatives à Limésy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - 43,12% pour la liste Rassemblement national à Limésy le 9 juin dernier Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'a emporté aux élections européennes à Limésy. Le bulletin a convaincu 43,12% des voix, soit 285 voix dans la ville, contre Raphaël Glucksmann à 12,56% et Valérie Hayer à 12,1%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Limésy au premier tour de la présidentielle 2022 La présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. Marine Le Pen finissait à 34,1% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,58% et 17,1% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 5,45% des voix pour sa part. Nouveau coup de marteau de Marine Le Pen au 2e tour contre Macron avec 51,1%.

12:32 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Limésy ? Aux législatives en 2022 à Limésy, le RN arrivait à la deuxième place, 30,46% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 35,18% pour Gérard Leseul (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nupes avec 50,84%. Gérard Leseul remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Limésy Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Limésy comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 471 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 79 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 455 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles possédant au moins une voiture (89,41%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,87% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 718,81 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Limésy incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Limésy À Limésy (76570), le niveau d'abstention constituera indiscutablement un facteur clé de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,67% au premier tour. Au second tour, 49,17% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 200 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 79,67% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,92% au premier tour, ce qui représentait 935 personnes.