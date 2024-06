Résultat des législatives à Livry-Louvercy : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait fini en tête avec 36,1% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée de 2022 à Livry-Louvercy. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,46%. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 6,87% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, la patronne du RN l'avait aussi emporté avec 55,74% contre 44,26%.

Le nombre d'électeurs glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 localement, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Livry-Louvercy, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 35,42% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi son binôme, contre 35,42% pour Lise Magnier (LREM) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 53,05%. Lise Magnier s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Livry-Louvercy

Dans les rues de Livry-Louvercy, les élections sont en cours. Dotée de 407 logements pour 1 092 habitants, la densité de la ville est de 36 habitants/km². Ses 48 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 326 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (92,38%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,77% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 56,44% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 798,38 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Livry-Louvercy, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.