Résultat des législatives à Loisin : l'élection 2024 en direct

17:23 - Un résultat de Bardella dans la moyenne à Loisin il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. Dans le détail, 169 votants de Loisin ont en effet choisi la liste du RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella enregistrait 28,17% des voix devant Valérie Hayer à 20,17% et Raphaël Glucksmann à 12,33%.

14:32 - Loisin avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Loisin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,47%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 30,92% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,65% et 8,56% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 41,41% contre 58,59%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité ce dimanche soir à Loisin ? Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Loisin, grattant 14,68% des suffrages sur place, contre 35,12% pour Anne-Cécile Violland (Ensemble ! - Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore Anne-Cécile Violland qui va glaner le plus de suffrages, avec 63,05% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Loisin : élections législatives et dynamiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Loisin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 190 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,04%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (19,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 507 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,00% et d'une population immigrée de 20,34% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Loisin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,47% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Loisin : retour sur l'abstention aux dernières législatives Au cours des dernières années, les 1 715 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Durant les dernières européennes, le taux de participation représentait 55,73% des électeurs de Loisin (Haute-Savoie). La participation était de 48,86% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,07% au premier tour et seulement 43,86% au second tour. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 117 personnes en âge de voter dans la ville, 77,08% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 75,94% au deuxième tour, soit 849 personnes.