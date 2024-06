Résultat des législatives à Loisy-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 41,51% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Loisy-sur-Marne L'élection du président de la République est certainement la meilleure loupe pour estimer une préférence politique locale. La cité de Loisy-sur-Marne s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022. La numéro 1 de l'ancien Front national prenait une avance notable avec 41,51% au 1er tour. Emmanuel Macron et Éric Zemmour arrivaient derrière à 25,65% et 9,96% des voix. La quatrième place était pour Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 7,2% des suffrages. Pour le 2e tour du scrutin, c'est encore la numéro 1 du RN qui avait le plus convaincu à Loisy-sur-Marne avec 57,75%, devant Emmanuel Macron à 42,25%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Loisy-sur-Marne ? Lors des dernières législatives à Loisy-sur-Marne, le RN terminait à la deuxième place, 26,24% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 52,48% pour Charles de Courson (Divers droite) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers droite (65,16%). Charles de Courson remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Loisy-sur-Marne : perspectives électorales Dans les rues de Loisy-sur-Marne, les élections sont en cours. Dotée de 467 logements pour 1 119 habitants, la densité de la commune est de 77 hab par km². Ses 51 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (83,73%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 36,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 47,73% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 346,60 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Loisy-sur-Marne incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en transition.

09:32 - C'est l'heure de voter à Loisy-sur-Marne : les législatives débutent L'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Loisy-sur-Marne (51300). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,28% au premier tour. Au second tour, 59,54% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,54% dans la ville. Le taux d'abstention était de 27,81% au premier tour.