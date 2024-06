Résultat des législatives à Loubeyrat : l'élection 2024 en direct

14:24 - Comment la composition démographique de Loubeyrat façonne les résultats électoraux ?

Quel portrait faire de Loubeyrat, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 424 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Avec 81 entreprises, Loubeyrat est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (78,56%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 37,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 38,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 568,40 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Loubeyrat participe à l'histoire française.