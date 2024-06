Résultat des législatives à Louey : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections législatives à Louey : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel impact auront les habitants de Louey sur le résultat des élections législatives ? Avec 27% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,47%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (12,99%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 550 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,23%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,22%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Louey mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,97% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.