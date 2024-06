En direct

19:51 - À Louhans, qui vont élire les électeurs de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Front populaire ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Louhans, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,9% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment glané 11,84% à Louhans le 9 juin. Mais on peut en revanche évaluer un score de 17% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (3,27%), de l'EELV Marie Toussaint (2,34%) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,81%).

18:42 - Progression fulgurante de l'extrême droite à Louhans en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se chiffre déjà à 17 points à Louhans entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à environ 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 41,71% à Louhans le 9 juin dernier Le résultat de ce 30 juin sera peut-être comparable avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Louhans, à 41,71%, soit 944 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 14,23% et Raphaël Glucksmann à 11,84%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Louhans au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen terminait à 28,83% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,71% et 14,6% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,39% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,31% contre 52,69%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Louhans ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si le procédé ne garantit rien… Au premier tour des élections législatives 2022, Louhans, couverte par la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 32,90%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 19,81%. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV (58,43% contre 41,57% pour le RN). Cécile Untermaier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Louhans : une analyse socio-démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Louhans mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 12,9% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 37,5% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (69,72%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 112 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,84%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (11,73%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Louhans mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 44,99% des habitants non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Louhans Au cours des scrutins électoraux précédents, les 6 685 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 49,5% au niveau de Louhans (Saône-et-Loire). L'abstention était de 53,55% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,92% au premier tour et seulement 57,75% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 27,08% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 27,31% au premier tour.