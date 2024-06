Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait s'élever tout proche des 10% à Louveciennes. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages également grappillés par le parti sur place ces dernières années : un bond de 4 points qui peut toujours croître.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Louveciennes : ce qu'il faut retenir

Dans la commune de Louveciennes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 10,14%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 45,24%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,39% et d'une population immigrée de 14,86% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (63,04%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Louveciennes, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.