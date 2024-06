Résultat des législatives à Lunel : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Lunel, que vont décider les électeurs de l'ancienne Nupes ? La Nupes, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le Front populaire lors de ces nouvelles élections ? Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,75% à Lunel. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 16% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 31% sur place. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Lunel, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,32% des votes dans la commune. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les sondages ?

18:42 - Avantage Rassemblement national à Lunel avant les législatives 2024 Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN pourrait se situer à près de 40% à Lunel. Une projection qui paraît logique compte tenu des électeurs également grappillés par les lepénistes dans la localité ces dernières années : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

15:31 - Le RN à 39,56% à Lunel au début du mois Les résultats de ce 30 juin pourraient plutôt se rapprocher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Jordan Bardella qui l'a emporté aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Lunel, avec 39,56% des votes exprimés (3410 voix) devant la liste dirigée par Manon Aubry avec 16%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,75%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Lunel lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour jauger une préférence politique locale. Il faut noter que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour plus de votes aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. Celle-ci avait rassemblé 29,5% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 27,15% et 19,87%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,26% contre 48,74%).

12:32 - Nouvelle avance pour le RN à Lunel ? Le score en faveur du RN sera très observé pour ces élections de l'Assemblée, localement. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Lunel. C'est en effet Frédéric Bort qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 32,69% dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription de l'Hérault. Nadia Belaouni (Nupes) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,44%.

11:02 - Lunel : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Dans la commune de Lunel, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 1053 habitants/km² et 42,26% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 18,73% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (78,71%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 7 494 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 15,25% et d'une population étrangère de 11,79% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Lunel mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,95% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Quelle sera la participation aux législatives à Lunel (34400) ? Au fil des dernières années, les 26 470 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, lors des précédentes européennes, 18 391 personnes en capacité de voter à Lunel avaient pris part au scrutin (soit 48,09%). Le taux de participation était de 46,63% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,18% au premier tour et seulement 39,72% au deuxième tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.