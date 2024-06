En direct

19:47 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Luzy fait envie L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire. Au moment des élections européennes, Raphaël Glucksmann a glané 15,88% à Luzy. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 4,63% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 2,13% de Marie Toussaint (EELV) et les 4% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 25% sur place. Lors du premier round des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 22,47% des bulletins dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 13 points à Luzy Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 13 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN termine à près de 30% ou plus à Luzy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Luzy il y a trois semaines Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il faut aussi étudier de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Luzy, avec 35,13% des votes exprimés devant la liste de Valérie Hayer avec 18,5%, et Raphaël Glucksmann avec 15,88%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Luzy lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de la présidentielle. Luzy avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,39%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 32,97% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,16% et 4,66% des suffrages. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 42,34% contre 57,66%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble au premier tour à Luzy ? Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Luzy, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 22,72% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 39,51% pour Patrice Perrot (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (49,13%). Patrice Perrot s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Luzy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Luzy, le scrutin est en cours. Avec ses 8,53% d'agriculteurs pour 1 988 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 154 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (36,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 37,99% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 64,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1188,03 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Luzy participe à l'histoire du pays.

09:32 - Election à Luzy : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'observation des résultats des derniers scrutins électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Pendant les européennes de début juin, 43,42% des personnes en capacité de participer à une élection à Luzy avaient déserté les urnes, contre une abstention de 43,03% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,03% au premier tour. Au second tour, 41,69% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Luzy ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.