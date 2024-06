En direct

19:49 - Quel résultat pour le Front populaire au terme de ces législatives ? La coalition de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Répondre à cette question est téméraire. Au moment des européennes, la liste Glucksmann a glané 18,45% à Magnac-sur-Touvre. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle d'Europe Ecologie ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 32% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Magnac-sur-Touvre, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 27,49% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné comme très proche de la majorité dans les sondages ?

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 11 points à Magnac-sur-Touvre Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 23% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Magnac-sur-Touvre dans la moyenne nationale concernant le RN le 9 juin dernier Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Magnac-sur-Touvre. Le bulletin glanait 30,05% des suffrages, soit 412 voix dans la ville, face à Raphaël Glucksmann à 18,45% et Valérie Hayer à 16,41%.

14:32 - 30,67% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Magnac-sur-Touvre C'est certainement l'élection présidentielle qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Magnac-sur-Touvre avait accordé à Marine Le Pen 18,64% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la représentante du RN avec respectivement 30,67% et 23,45% des bulletins exprimés. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 64,94% contre 35,06% pour Le Pen au deuxième round dans la localité.

12:32 - Quel verdict pour le bloc présidentiel aux élections législatives à Magnac-sur-Touvre ? Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Magnac-sur-Touvre il y a deux ans, lors des législatives, avec 15% au premier tour, contre 32,98% pour Thomas Mesnier (Ensemble !), Magnac-sur-Touvre votant pour la 1ère circonscription de la Charente. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! Avec 48,10% contre 51,90% pour les vainqueurs. Thomas Mesnier conservait donc son avance sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Magnac-sur-Touvre : une analyse socio-démographique Comment la population de Magnac-sur-Touvre peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Avec 45,13% de population active et une densité de population de 391 hab/km², ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 9,51% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (15,69%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 1 335 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,52%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,51%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Magnac-sur-Touvre mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,6% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Magnac-sur-Touvre ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations politiques. Début juin, à l'occasion des élections européennes, le taux d'abstention atteignait 44,22% des votants de Magnac-sur-Touvre, contre une abstention de 48,44% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,38% au premier tour et seulement 48,52% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Magnac-sur-Touvre ? Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 2 508 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 23,44% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 20,1% au premier tour.