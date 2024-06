En direct

19:50 - Que vont trancher les électeurs de la gauche à Maintenon ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu, va-t-elle voir son résultat se tourner vers la nouvelle coalition de gauche aux législatives 2024 ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait cumulé 14,57% à Maintenon début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry (7,92%), l'écologiste Marie Toussaint (4,86%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (2,2%) le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 27% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs atterrit sur la première marche avec 24,65% des votes dans la commune, où elle était incarnée par Quentin Guillemain. Un score à mettre en perspective enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (20,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,88% pour Yannick Jadot, 2,92% pour Fabien Roussel et 2% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Vers une nouvelle surprise du RN aux législatives à Maintenon ? Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… La progression du RN semble déjà puissante à Maintenon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (24,67%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,75%), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 26% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 31,75% dans la moyenne nationale pour Bardella à Maintenon le 9 juin dernier Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme d'autant plus logique au moment d'analyser le scrutin de ces législatives. Le 9 juin en effet, à Maintenon, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, récoltant 31,75% des voix face à Raphaël Glucksmann à 14,57% et Valérie Hayer à 13,59%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Maintenon au premier tour de la dernière présidentielle Maintenon avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 22,75%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, bénéficiant de 26,83% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,25% et 8,38% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 43,7% contre 56,3%.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Maintenon ? Le nombre de votes en faveur du RN sera déterminant pour cette élection, au niveau local. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Maintenon, comptant 18,25%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 24,65% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents portant l'étiquette LREM avec 49,23% contre 50,77% pour les vainqueurs. C'est en revanche Guillaume Kasbarian (LREM) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Démographie et politique à Maintenon, un lien étroit Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Maintenon, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 4 499 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 305 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 690 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,26%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Maintenon accueille une communauté diversifiée, avec ses 175 résidents étrangers, soit 3,89% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2707,62 €/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les obstacles. Pour résumer, Maintenon incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Maintenon Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 3 346 inscrits sur les listes électorales à Maintenon, 52,57% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 53,15% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,86% au premier tour et seulement 47,02% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Maintenon ? Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 309 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 72,74% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,1% au premier tour, c'est-à-dire 2 452 personnes.