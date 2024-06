Résultat des législatives à Maizières-lès-Metz : premiers chiffres de l'élection 2024

L'union de la gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se diriger vers le Front populaire ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Maizières-lès-Metz, le binôme Nupes avait en effet réuni 24,46% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,62% pour Yannick Jadot, 1,63% pour Fabien Roussel et 1,19% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,48% à Maizières-lès-Metz. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 29% sur place.

Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est très parlant. 40,41% des voix se sont en effet portées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Maizières-lès-Metz, devant Manon Aubry à 16,51% et Valérie Hayer à 10,37%. Le RN s'est affiché en tête avec 1505 électeurs de Maizières-lès-Metz.

Le choix du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 29,65% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Maizières-lès-Metz. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 27,29% et Emmanuel Macron troisième avec 23,04%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 6,46% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,54% contre 50,46%.

En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Maizières-lès-Metz. On retrouvait en effet Grégoire Laloux en tête au premier tour, avec 28,60% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription de la Moselle. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 52,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,19%.

11:02 - Les données démographiques de Maizières-lès-Metz révèlent les tendances électorales

Dans la ville de Maizières-lès-Metz, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,64% et une densité de population de 1269 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,4%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 3 029 votants sur des questions de transport et d'environnement. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,30% et d'une population immigrée de 11,92% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Maizières-lès-Metz mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,83% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.