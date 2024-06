Résultat des législatives à Malauzat : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Malauzat comme dans toute la France. Dotée de 508 logements pour 1 160 habitants, la densité de la commune est de 188 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 72 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 589 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (90,55%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 49,1% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 46,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 176,49 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, Malauzat incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les élections législatives à Malauzat (63200) sont lancées

À Malauzat, l'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Les habitants des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les législatives ? Au second tour de l'élection présidentielle, 16,63% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 13,42% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 39,52% au premier tour et seulement 41,34% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Malauzat cette année ? Quel député se substituera à Christine Pirès Beaune dans la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme ?