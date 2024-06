En direct

19:47 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Malguénac convoité L'autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La manne semble importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Malguénac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,68% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,23% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,58% pour Yannick Jadot, 3% pour Fabien Roussel et 1,33% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 11,22% à Malguénac. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du PCF le 9 juin. Soit un total de 23% sur place.

18:42 - Le RN a largement gagné du terrain à Malguénac en 5 ans Que retenir des résultats des dernières élections ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Malguénac entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 31% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 38,53% pour la liste RN à Malguénac début juin Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme indispensable au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 309 votants de Malguénac se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella glanait ainsi 38,53% des voix contre Valérie Hayer à 12,97% et Raphaël Glucksmann à 11,22%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Malguénac au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est l'indice le plus révélateur concernant l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Malguénac lors du premier tour de la présidentielle avec 28,81%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 26,56%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec seulement 19,23% et 5,33% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,81% contre 56,19%.

12:32 - Quel verdict à Malguénac pour Ensemble au premier tour ? En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Malguénac, cumulant 23,99% des votes sur place, contre 32,17% pour Jean-Michel Jacques (Ensemble !). Sur la commune de Malguénac, c'est finalement une majorité Nupes qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:02 - Malguénac : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Malguénac comme dans toute la France. Avec une population de 1 841 habitants répartis dans 928 logements, cette ville présente une densité de 47 hab/km². Avec 75 entreprises, Malguénac offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 46,12% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 43,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 759,31 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Malguénac manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Malguénac ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 55,57% des électeurs de Malguénac avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 54,01% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,12% au premier tour et seulement 49,63% au deuxième tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 84,08% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 82,79% au second tour, ce qui représentait 1 222 personnes.