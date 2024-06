Résultat des législatives à Manzat : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections à Manzat : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans les rues de Manzat, les élections sont en cours. Avec une population de 1 408 habitants répartis dans 794 logements, ce village présente une densité de 34 habitants/km². L'existence de 88 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,54% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,4% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 37,5% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 339,73 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Manzat, les enjeux locaux se joignent aux défis français.