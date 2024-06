Résultat des législatives à Marcq-en-Barœul : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Les électeurs de la gauche unie en question La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir son score basculer vers le Nouveau Front populaire ce dimanche ? A l'issue du premier round des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 19,96% des votes dans la localité. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 13,26% à Marcq-en-Barœul. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 28% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les performances du Rassemblement national avant les législatives à Marcq-en-Barœul Difficile d'établir des prévisions dans cette combinaison de résultats. Mais des tendances se distinguent… Si on se penche sur la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer tout proche des 20% à Marcq-en-Barœul. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des points également conquis par la formation politique dans la commune depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:31 - Un cas particulier pour Marcq-en-Barœul lors des élections européennes Se pencher sur la dernière expérience électorale semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Lors des élections du Parlement européen 2024 en effet, la liste Bardella avait enregistré 16,97% des votes à Marcq-en-Barœul et n'était que deuxième. C'est Valérie Hayer qui arrivait en première position avec 23,92%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Marcq-en-Barœul lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection suprême. Il faut noter que le RN avait réalisé au premier tour une meilleure marque aux législatives il y a deux ans à Marcq-en-Barœul que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat, puisqu'elle avait accumulé 11,58% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 42,07%, suivi donc de Jean-Luc Mélenchon avec 16,15% et Marine Le Pen avec 11,58%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 23,38% contre 76,62%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au clan macroniste la dernière fois Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés à l'échelle locale pour ces élections des députés. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Marcq-en-Barœul, comptant 8,14%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 32,42% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés La République en Marche (67,50% contre 32,50% pour le RN). Violette Spillebout remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections à Marcq-en-Barœul : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Marcq-en-Barœul, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,85%. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 37,64%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,20%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,52%) indique des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,2% à Marcq-en-Barœul, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Marcq-en-Barœul L'un des facteurs décisifs de ces législatives sera indiscutablement le niveau de participation à Marcq-en-Barœul. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,73% au premier tour. Au deuxième tour, 48,55% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Marcq-en-Barœul cette année ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 24,46% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 24,61% au premier tour. L'inflation dans le pays serait par exemple en mesure d'impacter la participation à Marcq-en-Barœul.