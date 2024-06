En direct

19:49 - La gauche aussi dans la course à Margency pour ces élections législatives ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Margency, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,23% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,65% pour Yannick Jadot, 1,73% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo). La liste portée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 14,97% à Margency pour les élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Margency Que peut-on déduire de cette combinaison de statistiques ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été arrachés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la petite démonstration du RN à Margency Les résultats de ces législatives pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté les européennes 2024 à Margency. Ladite liste séduisait 24,49% des suffrages, contre Valérie Hayer à 19,93% et Raphaël Glucksmann à 14,97%.

14:32 - 35,8% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Margency Le choix de celui qui va présider la France est certainement la principale clé pour jauger une tendance politique locale. Avec 14,85%, c'est un trop faible score qu'avait fait Marine Le Pen à Margency au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 35,8% et 17,31% des voix. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 70,04% devant Marine Le Pen (29,96%).

12:32 - Ensemble en pôle position au premier tour des dernières législatives à Margency Le nombre d'électeurs glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur pour cette élection législative 2024 localement, comme au niveau national. Le RN n'a pas convaincu à Margency en 2022, lors des élections des députés, avec 12,47% au premier tour, contre 23,94% pour Estelle Folest (LREM), Margency étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Val-d'Oise. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! (64,41% contre 35,59% pour le RN). Estelle Folest conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Margency : tour d'horizon démographique Dans les rues de Margency, le scrutin est en cours. Avec ses 33,93% de cadres pour 2 896 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 181 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (88,77%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La présence de 136 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,51%, favorise son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 8,44%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3554,92 €/mois. Finalement, à Margency, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux d'abstention lors des législatives à Margency : les tendances À Margency (95580), l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024. L'inflation dans le pays pourrait ramener les citoyens de Margency dans les bureaux de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, 17,62% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 22,57% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,84% au premier tour et seulement 45,98% au deuxième tour. Quel député remplacera Estelle Folest dans la 6ème circonscription du Val-d'Oise ?