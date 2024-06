Résultat des législatives à Marly : premiers chiffres de l'élection 2024

La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Marly, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,17% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,33% pour Yannick Jadot, 7,92% pour Fabien Roussel et 1,14% pour Anne Hidalgo). Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 6,69% à Marly. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 13,84% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,22% de Marie Toussaint (EELV) et les 6,34% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant encore autour des 28%.

Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été gagnés par le RN dans la localité entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1503 votants de Marly ont en effet préféré la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella a convaincu 41,04% des voix contre Manon Aubry à 13,84% et Valérie Hayer à 11,8%.

C'est sans doute l'élection suprême qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 29,33% au premier tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Marly. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,42% et Emmanuel Macron troisième avec 22,14%. Marly n'offrait qu'une quatrième place à Fabien Roussel, avec seulement 7,92% des suffrages. Nouveau coup de marteau au 2e tour pour la candidate du RN devant Macron avec une Marine Le Pen à 51,16% contre 48,84%.

11:02 - Les données démographiques de Marly révèlent les tendances électorales

Les données démographiques et socio-économiques de Marly mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 21,24% et une densité de population de 1441 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2141,41 €/mois, sont souvent symptomatiques d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (22,03%) et le nombre de résidences HLM (28,47% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Marly mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,46% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.