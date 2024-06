Résultat des législatives à Marsat : l'élection 2024 en direct

Le verdict du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection du jour. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Marsat il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 10,73% au premier tour, contre 37,38% pour Christine Pirès Beaune (LFI-PS-PC-EELV), Marsat faisant partie de la 2ème circonscription du Puy-de-Dôme. Sur la commune de Marsat, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec de l'ancien Front national. Une victoire, donc, pour Karina Monnet dans la localité.

11:02 - Marsat : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Devant le bureau de vote de Marsat, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 34,71% de cadres supérieurs pour 1 479 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 69 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 747 foyers fiscaux. Dans la ville, 18,34% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,18% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,68% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 558,55 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En résumé, à Marsat, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.