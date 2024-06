Résultat des législatives 2024 à Marseille : ce que les premières tendances disent du 1er tour

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 31.12% et Emmanuel Macron avec 22.62% qui s'imposaient au premier tour de l'élection du président de la République à Marseille. Celle qui a atteint deux fois le second tour à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 20.89% des suffrages. Le deuxième tour laissera en retrait la candidate du RN, Emmanuel Macron terminant à 59.84% contre 40.16% pour Le Pen.

Regarder le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Marseille, cumulant 20.07% des votes sur place, contre 31.98% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 7 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux candidats rivaux estampillés Ensemble ! (49.39% contre 53.61% pour le RN).

15:39 - Élections législatives à Marseille : impact de la démographie et de l'économie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Marseille fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 873 076 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 92 611 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 222 667 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,46% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 94 130 résidents étrangers favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 413 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,89%, révélant une situation économique en demi-teinte. À Marseille, les spécificités locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.