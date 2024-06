Résultat des législatives à Martinvast : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Martinvast ? C'est sans doute le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. Martinvast avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,68%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 32,07% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 17,41% et 6,28% des suffrages. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 36,48% contre 63,52%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Le RN ne convainquait pas dans la commune de Martinvast il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 16,7% au premier tour, contre 34,00% pour Sonia Krimi (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Martinvast votant pour la 4ème circonscription de la Manche. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette Ensemble ! (54,03% contre 45,97% pour le RN). Sonia Krimi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Martinvast aux législatives Quel portrait faire de Martinvast, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 591 logements pour 1 331 habitants, la densité de la ville est de 121 hab par km². Ses 70 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 400 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 27,47% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,48% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 611,07 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, Martinvast incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Martinvast À Martinvast (50690), l'un des facteurs importants des législatives sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,9% au premier tour. Au deuxième tour, 51,48% des citoyens se sont déplacés. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 80,79% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,58% au deuxième tour, soit 780 personnes.