Résultat des législatives à Maulévrier-Sainte-Gertrude : l'élection 2024 en direct

17:23 - Une avance du RN à Maulévrier-Sainte-Gertrude il y a trois semaines Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec précision. D'autant que l'événement, majeur, est le déclencheur de l'élection qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Maulévrier-Sainte-Gertrude, avec 40,58% des votes devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,52%, qui avait elle-même devancé la liste de Valérie Hayer avec 9,53%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Maulévrier-Sainte-Gertrude lors de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui est l'élément le plus parlant sur le bord politique des habitants d'une commune. La cité de Maulévrier-Sainte-Gertrude avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022. La patronne du parti frontiste terminait avec 27,92% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,34% et 22,08% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 4,42% des suffrages. Avec 47,15%, la patronne du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,85%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Maulévrier-Sainte-Gertrude ? Le résultat du RN sera le grand sujet pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale. Les législatives 2022 à Maulévrier-Sainte-Gertrude ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 23,66% dans la commune, partie intégrante de la 5ème circonscription de la Seine-Maritime, alors que les candidats Nupes cumuleront 40,00% des voix. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

11:02 - Maulévrier-Sainte-Gertrude : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Maulévrier-Sainte-Gertrude, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des législatives. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 25,96% de plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (10,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 416 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,31%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Maulévrier-Sainte-Gertrude mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,43% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Maulévrier-Sainte-Gertrude : analyse du niveau de participation aux élections législatives Au cours des dernières années, les 1 052 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, 57,32% des personnes habilitées à voter à Maulévrier-Sainte-Gertrude avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 61,45% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,79% au premier tour et seulement 51,16% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Maulévrier-Sainte-Gertrude cette année ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 79,98% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 82,05% au deuxième tour, c'est-à-dire 672 personnes.