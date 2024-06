Résultat des législatives à Médan : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - La particularité Médan lors des élections du 9 juin Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le podium des récentes élections européennes à Médan était en effet composé de la liste de Raphaël Glucksmann, troisième avec 13,5% des bulletins exprimés, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 21,96% et enfin la liste de Valérie Hayer avec 24,63%, couronnée ici même.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Médan en 2022 ? Chose rare : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un meilleur chiffre aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait accumulé 12,06% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 43,38%, suivi donc de Marine Le Pen avec 12,06% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,06%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 25,16% contre 74,84%).

12:32 - Un premier tour favorable pour le clan macroniste la dernière fois Se retourner sur le plus récent scrutin législatif apporte des indicateurs clés au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Même si cela ne prédit pas le futur… Avec 7,65% à Médan, le Rassemblement national avait été distancé par les 45,37% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (75,48% contre 24,52% pour le RN). Natalia Pouzyreff remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Médan : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Médan, les élections sont en cours. Avec ses 32,84% de cadres supérieurs pour 1 322 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 168 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (22,8%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 21,36% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 46,83% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 545,32 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Pour résumer, Médan incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Médan À Médan, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,61% au premier tour et seulement 46,7% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Médan ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 063 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 22,18% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,38% au premier tour.