Résultat des législatives à Meilhan-sur-Garonne : l'élection 2024 en direct

15:36 - 28,99% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Meilhan-sur-Garonne Performance notable : le RN avait affiché au premier tour plus d'électeurs en moyenne aux législatives il y a deux ans à Meilhan-sur-Garonne que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La cheffe de la formation avait rassemblé 28,99% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 23,01% et 17,95%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 54,05% contre 45,95%).

12:32 - Quel résultat pour le RN aux législatives à Meilhan-sur-Garonne ? Analyser le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Les législatives avaient abouti à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Meilhan-sur-Garonne. On retrouvait en effet Hélène Laporte devant ses concurrents au premier tour, avec 29,42% dans la cité, partie intégrante de la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 38,88%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,14%.

11:02 - Élections à Meilhan-sur-Garonne : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Meilhan-sur-Garonne, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 704 logements pour 1 344 habitants, la densité de la commune est de 46 habitants/km². Ses 88 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la localité, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 32,29% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 28,32% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 602,14 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En conclusion, à Meilhan-sur-Garonne, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - C'est l'heure de voter à Meilhan-sur-Garonne : les législatives débutent Le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif des législatives 2024 à Meilhan-sur-Garonne (47180). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,56% au premier tour. Au deuxième tour, 43,18% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,7% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 20,39% au second tour.