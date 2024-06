Résultat des législatives à Mervans : l'élection 2024 en direct

Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Consulter des résultats aussi récents peut donc sembler aussi évident au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur le détail, 253 électeurs de Mervans ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella cumulait 44,86% des suffrages face à Raphaël Glucksmann à 12,23% et Valérie Hayer à 10,82%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Mervans lors de l'élection présidentielle

C'est certainement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection présidentielle s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La cheffe de l'ancien Front national finissait à 36,34% au premier round contre 24,1% pour Emmanuel Macron et 14,69% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Valérie Pécresse héritait de la quatrième place avec seulement 6,57% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est encore la figure du RN qui gagnait à Mervans avec 57,79%, devant Emmanuel Macron à 42,21%.