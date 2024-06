Résultat des législatives à Mesnil-Raoul : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel résultat pour les européennes à Mesnil-Raoul au début du mois ? Le résultat qui est tombé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le 9 juin en effet, à Mesnil-Raoul, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, a remporté l'élection, avec 45,4% des suffrages contre Valérie Hayer à 14,23% et Raphaël Glucksmann à 10,04%. Ce qui correspond à 217 bulletins dans la cité.

14:32 - Mesnil-Raoul avait voté Macron lors de la dernière présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mesnil-Raoul lors du premier tour de la présidentielle avec 31,56%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 31,25%. Mesnil-Raoul n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,06% et 5,47% des suffrages. Et la candidate du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 45,75% contre 54,25%.

12:32 - Quel résultat pour le bloc présidentiel ce dimanche soir à Mesnil-Raoul ? Le résultat des législatives au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Mesnil-Raoul, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 30,16% des votants ayant choisi son binôme, contre 30,95% pour Annie Vidal (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (55,72%). Annie Vidal s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Les données démographiques de Mesnil-Raoul révèlent les tendances électorales Dans la commune de Mesnil-Raoul, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. La pyramide des âges peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le village, 24,96% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,33% de plus de 75 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (91,15%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 391 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (4,45%) révèle des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Mesnil-Raoul mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,93% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Abstention à Mesnil-Raoul : les leçons des précédentes élections L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux de participation à Mesnil-Raoul (76520). Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,23% au premier tour. Au deuxième tour, 56,46% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Mesnil-Raoul ? Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, c'était presque un record. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 829 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,23% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 18,21% au deuxième tour.