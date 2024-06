Résultat des législatives à Messeix : l'élection 2024 en direct

11:02 - Les données démographiques de Messeix révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Messeix mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur le résultat des législatives. Avec un pourcentage de 21% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 4,83%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,25%, montre que l'agriculture reste une composante significative du tissu socio-économique de la commune. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,47%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,11%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,74%, comme à Messeix, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des habitants permanents.