Résultat des législatives à Messy : l'élection 2024 en direct

17:24 - Un séisme aussi à Messy début juin ? Le résultat qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Messy, avec 43,67% des votes exprimés (176 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,66%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,17%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Messy ? C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut noter que le RN avait obtenu au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans à Messy que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait engrangé 28,62% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 25,69% et 18,62%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 47,74% contre 52,26%).

12:32 - Des élections législatives qui avaient souri au RN il y a deux ans Le Rassemblement national parvenait en première position à Messy il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Didier Bernard qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,48% dans la commune, qui votait pour la 7ème circonscription de Seine-et-Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 64,09%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 35,91%.

11:02 - Élections à Messy : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Messy, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le village, avec près de 41% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,6%. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (11,36%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 354 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,78%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (3,84%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,05% à Messy, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

09:32 - Messy : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Messy (77410), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,14% au premier tour et seulement 48,02% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,43% dans la commune. Le taux de participation était de 83,26% au premier tour, ce qui représentait 587 personnes.