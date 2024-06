Résultat des législatives à Meudon : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - À Meudon, quels seront les reports des voix de gauche ?

La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? A l'issue des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 18,66% à Meudon. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 12,45% de Manon Aubry (LFI), les 8,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,2% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 39% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Meudon, la Nupes avait par ailleurs réuni 27,48% des votes sur l'ensemble des 2 circonscriptions correspondant à la ville. Un chiffre à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle dans les enquêtes d'opinion ?