19:51 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Meulan-en-Yvelines ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en rassembler une partie. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Meulan-en-Yvelines, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27,07% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,35% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 0,95% pour Anne Hidalgo). La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS a plus récemment cumulé 9,66% à Meulan-en-Yvelines le 9 juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 16,95% de Manon Aubry (LFI), les 4,61% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,92% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, une somme de 30% cette fois.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Meulan-en-Yvelines Difficile d'établir des prévisions dans tous ces résultats. Mais des pistes se distinguent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 9 points à Meulan-en-Yvelines entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Meulan-en-Yvelines le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Meulan-en-Yvelines, à 31,53%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Manon Aubry à 16,95% et Valérie Hayer à 12,48%.

14:32 - Meulan-en-Yvelines avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Les électeurs de Meulan-en-Yvelines avaient accordé à Marine Le Pen 20,82% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la cheffe de file du RN avec 28,2% et 25,13% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 61,63% contre 38,37% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Meulan-en-Yvelines ? Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Meulan-en-Yvelines en 2022, lors des élections du Parlement, avec 20,72% au premier tour, contre 27,07% pour Michèle Christophoul (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Meulan-en-Yvelines étant partie intégrante de la 7ème circonscription des Yvelines. Meulan-en-Yvelines optera en revanche pour Nadia Hai (Ensemble !) au second tour, finalement à la première place localement avec 51,59%.

11:02 - Meulan-en-Yvelines : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Meulan-en-Yvelines, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec 49,45% de population active et une densité de population de 2650 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 15,25% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 806 € par an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 071 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,78% et d'une population immigrée de 15,30% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Meulan-en-Yvelines mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,32% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Les élections législatives à Meulan-en-Yvelines (78250) sont lancées Comment ont voté les électeurs de cette agglomération lors des derniers scrutins électoraux ? A l'occasion des dernières européennes, 4 874 électeurs de Meulan-en-Yvelines s'étaient rendus aux urnes (soit 47,07%), à comparer avec un taux de participation de 42,89% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,66% au premier tour et seulement 42,12% au second tour. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,03% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux de participation de 67,81% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 190 personnes.