Résultat des législatives à Mézin : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le choix du président de la République qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait obtenu au premier tour un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République, puisqu'elle avait rassemblé 23,05% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 24,84%, suivi donc de Marine Le Pen avec 23,05% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,77%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 43,48% contre 56,52%).

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mézin

Les données démographiques et socio-économiques de Mézin montrent des tendances évidentes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de 25% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,65%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (64,34%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (39,79%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 550 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,24% et d'une population étrangère de 8,53% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Mézin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 12,76% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.