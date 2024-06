En direct

19:41 - La gauche aussi dans le groupe de tête à Mignières pour ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, devrait en séduire une portion. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 11,74% à Mignières il y a quelques jours. Mais on peut en revanche évaluer un score de 22% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,06%), de l'EELV Marie Toussaint (5,19%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,71%). La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Mignières, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 18,84% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Mignières en 5 ans Que tirer de cette avalanche de scores ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. Il n'est donc pas exclu que le RN arrive à près de 30% ou plus à Mignières ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Mignières début juin Le résultat des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Mignières, avec 32,73%, soit 145 voix. Le mouvement eurosceptique doublait alors Valérie Hayer à 18,51% et Raphaël Glucksmann à 11,74%.

14:32 - 31,83% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Mignières C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mignières lors du premier tour de la présidentielle avec 31,83%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 27,46%. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,28% et 6,62% des suffrages. Et la candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,91% contre 59,09%.

12:32 - Quel score pour la majorité ce dimanche à Mignières ? Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Aux législatives en 2022 à Mignières, le RN finissait à la deuxième place, 22,86% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 32,66% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! Avec 61,32%. Guillaume Kasbarian remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les données démographiques de Mignières révèlent les tendances électorales Dans les rues de Mignières, le scrutin est en cours. Dotée de 418 logements pour 1 124 habitants, la densité de la commune est de 76 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 533 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (92,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,04% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 56,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1908,78 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Mignières, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - C'est l'heure de voter à Mignières : l'abstention au cœur des préoccupations À Mignières, quelle participation aux élections législatives ? La participation sera indéniablement l'une des clés des élections législatives à Mignières (28630). Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,64% au premier tour. Au second tour, 51,34% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Mignières ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. Au premier tour de la présidentielle, sur les 796 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 18,97% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,85% au deuxième tour.