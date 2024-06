Résultat des législatives à Moirax : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Moirax au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. Elément saillant : le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur chiffre aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 25,15% au premier tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 26,52%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,15% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,73%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 46,69% contre 53,31%).

12:32 - Quel résultat à Moirax pour le bloc présidentiel ce soir ? Lors des dernières législatives à Moirax, le RN se plaçait à la deuxième place, 27,8% des votants ayant choisi son binôme, contre 33,22% pour Michel Lauzzana (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 51,09%. Michel Lauzzana remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Moirax : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Moirax, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 24,27% de cadres supérieurs pour 1 193 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Avec 80 entreprises, Moirax se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,5%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 38,96% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 35,8% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 552,54 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Moirax manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Les législatives à Moirax (47310) sont lancées L'un des facteurs décisifs de ces législatives 2024 sera à n'en pas douter le taux de participation à Moirax. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 14,16% dans la commune. Le taux d'abstention était de 12,38% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 37,39% au premier tour et seulement 40,15% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?