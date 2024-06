Résultat des législatives à Moissat : l'élection 2024 en direct

Avec 24,08% à Moissat, le RN avait été devancé par les 31,22% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Moissat, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Valérie Goléo dans la localité.

11:02 - Moissat : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Moissat comme partout en France. Avec une population de 1 264 habitants répartis dans 581 logements, ce bourg présente une densité de 94 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 665 foyers fiscaux. Dans le bourg, 35% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,86% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 36,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 32,4% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 512,40 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Moissat, les problématiques locales se mêlent aux défis français.