19:40 - Les suffrages de la gauche unie très suivis La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 10,12% à Montcaret le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Montcaret, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 17,97% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,96% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,16% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par le RN à Montcaret Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de chiffres. Mais quelques lignes directrices émergent… Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse tout proche des 40% voire plus à Montcaret ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du RN à Montcaret au début du mois Les résultats de ce 30 juin au soir pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Montcaret, avec 47,98%. Le mouvement eurosceptique a alors devancé Valérie Hayer à 11,53% et Raphaël Glucksmann à 10,12%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Montcaret au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté électorale de Montcaret avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême 2022. La numéro 1 du Rassemblement national prenait les devants avec 35,52% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,99% et 14,96% des voix. Montcaret n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,79% des voix. La patronne du RN s'imposait ensuite au second round dans la commune avec 55,47%, devant Emmanuel Macron à 44,53%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN lors des législatives sera très instructif. Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Montcaret. On retrouvait en effet Serge Muller devant ses concurrents au premier tour, avec 35,35% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Dordogne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 56,59%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,41%.

11:02 - Montcaret : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Montcaret, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 1 429 habitants répartis dans 800 logements, ce village présente une densité de 83 hab/km². Ses 124 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 449 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (74,63%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 30,58% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 39,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 916,08 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Montcaret affirme l'intérêt des habitants pour les valeurs françaises.

09:32 - Abstention à Montcaret : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des législatives à Montcaret, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 46,94% au premier tour. Au second tour, 48,83% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Montcaret cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 74,82% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 75,45% au deuxième tour, c'est-à-dire 842 personnes.