19:48 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Montebourg scruté Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui s'avance cette fois. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a glané 14% à Montebourg. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 4,15% de Manon Aubry (LFI), les 3,54% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,15% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit un cumul tournant autour des 25% sur place. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 23,18% des suffrages dans la localité. Un score à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (18,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,93% pour Yannick Jadot, 2,46% pour Fabien Roussel et 1,8% pour Anne Hidalgo).

18:42 - L'extrême droite a fortement gagné du terrain à Montebourg Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions émergent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Montebourg entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Montebourg le 9 juin dernier ? Le résultat de ces législatives va peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Montebourg, avec 37,69% des suffrages, soit 245 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 17,38%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 14%.

14:32 - 31,22% pour Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle à Montebourg La ville de Montebourg avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la patronne du parti d'extrême droite s'imposait avec 31,22% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,23% et 18,45% des voix. Éric Zemmour devait alors se placer parmi les figurants avec 4,26% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,51% contre 50,49%.

12:32 - Philippe Gosselin (Les Républicains) en avance lors des législatives 2022 à Montebourg Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Montebourg, comptant 21,17%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 31,99% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Les Républicains avec 38,99% contre 61,01% pour les vainqueurs. Philippe Gosselin remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Démographie et politique à Montebourg, un lien étroit Devant le bureau de vote de Montebourg, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 115 logements pour 2 001 habitants, la densité de la commune est de 353 hab par km². Ses 128 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 534 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,13%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 37,21% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 40,45% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1145,38 €, accable une ville qui désire un avenir prospère. En conclusion, Montebourg incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les législatives commencent à Montebourg : l'abstention en question Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur clé des élections législatives à Montebourg. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,05% au premier tour. Au deuxième tour, 57,04% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Montebourg ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 23,87% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,78% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?