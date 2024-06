En direct

19:47 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Montlaur pour ces législatives ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 21,8% à Montlaur il y a quelques jours. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la LFI Manon Aubry (9,02%), l'EELV Marie Toussaint (7,99%) et enfin ceux du PCF Léon Deffontaine (2,28%) le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 39% sur place. Au cours du premier tour des législatives à Montlaur, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé aussi 39,07% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 9 points à Montlaur Alors que retenir de tous ces scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la tendance locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà progressé de 9 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 20% à Montlaur ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Montlaur au début du mois Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Montlaur. Le bulletin enregistrait 23,86% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 21,8% et Valérie Hayer à 14,16%.

14:32 - Quel était le résultat de la présidentielle 2022 à Montlaur ? Marine Le Pen n'était ni première ni deuxième dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'arrogeant que 17,11% contre 31,11% pour Emmanuel Macron et 23,53% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 67,11% contre 32,89% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Montlaur ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Montlaur, grattant 14,57% des votes sur place, contre 39,07% pour Alice Assier (Nupes). Montlaur choisira d'ailleurs Alice Assier au second tour, finalement en tête localement avec 51,65%.

11:02 - Démographie et politique à Montlaur, un lien étroit Dans la ville de Montlaur, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,62% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec 51,61% de population active et une densité de population de 137 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (91,3%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 787 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,42%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,05%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,33% à Montlaur, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

09:32 - Les législatives sont lancées à Montlaur : scrutin en cours Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers scrutins électoraux. Il y a trois semaines, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 64,64% dans la commune de Montlaur, à comparer avec un taux de participation de 62,92% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 59,67% au premier tour et seulement 57,62% au second tour. Quelle sera la participation à Montlaur pour les élections législatives 2024 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.