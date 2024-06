Résultat des législatives à Montmagny : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Montmagny, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Montmagny, le binôme Nupes avait en effet réuni 41,68% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 49% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 8,18% à Montmagny. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 41,57% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,03% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,99% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total de 54% cette fois.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Montmagny Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de scores ? Alors qu'on a observé environ 8 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montmagny semble néanmoins dans une réalité différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et celui de 2024, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception à confirmer.

15:31 - Le Rassemblement national relégué à Montmagny lors des élections de juin Impossible de faire l'impasse sur le scrutin qui s'est tenu il y a une poignée de semaines. Même si certaines communes échappent à la règle... Lors des élections des députés européens 2024 en effet, la liste du Rassemblement national avait réuni 18,11% des voix à Montmagny. C'est Manon Aubry qui finissait en première place avec 41,57%.

14:32 - Montmagny avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle Chose rare : le Rassemblement national avait enregistré au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait rassemblé 12,13% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 46,09%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 22,56% et Marine Le Pen avec 12,13%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 27,05% contre 72,95%).

12:32 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Montmagny ? Au premier tour des législatives 2022, Montmagny, couverte par la 6ème circonscription du Val-d'Oise, verra le binôme estampillé Nupes l'emporter avec 41,68%, alors que le RN sera derrière à 12,64%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Gabrielle Cathala (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la première position localement.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Montmagny En pleine campagne électorale législative, Montmagny est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 775 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 160 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 238 foyers fiscaux. Dans la ville, 43% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 3,99% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 2 738 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 28,25%, Montmagny se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2348,29 euros par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. À Montmagny, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Montmagny Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des élections précédentes ? Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 56,38% des votants de Montmagny (Val-d'Oise). L'abstention était de 62,66% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 63,5% au premier tour et seulement 62,92% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Montmagny ? Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c'était presque un record.