Résultat des législatives à Montmain : l'élection 2024 en direct

14:32 - 33,3% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Montmain

L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Montmain lors du premier tour de la présidentielle avec 33,3%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 30,19%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 15,77% et 5,08% des voix. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 41,23% contre 58,77%.