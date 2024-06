Résultat des législatives à Montpont-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'observer avec précision. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui nous occupe aujourd'hui. 41,4% des suffrages sont en effet tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Montpont-en-Bresse, face à Valérie Hayer à 13,47% et Raphaël Glucksmann à 9,48%. Le mouvement eurosceptique a réuni ainsi pas moins de 166 électeurs de Montpont-en-Bresse.

L'élection du président de la République est sans doute la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. Marine Le Pen avait fini première avec 31,83% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Montpont-en-Bresse. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,4%. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec seulement 5,86% des suffrages. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 54,29%, devant Emmanuel Macron à 45,71%.

Lors des dernières législatives à Montpont-en-Bresse, le RN terminait à la deuxième place, 24,28% des votants ayant voté pour son binôme, contre 37,08% pour Cécile Untermaier (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV (57,47%). Cécile Untermaier s'imposait donc définitivement sur place.

Dynamique électorale à Montpont-en-Bresse : une analyse socio-démographique

Dans les rues de Montpont-en-Bresse, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 091 habitants répartis dans 726 logements, ce village présente une densité de 28 hab par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 83 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 695 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,56%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 41,72% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 57,75% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 33,66 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Montpont-en-Bresse, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de la France.