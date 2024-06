En direct

19:51 - Une fourchette de 33% à 35% pour le Nouveau Front populaire à Montreuil-Juigné L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? Donner une estimation n'est pas sans risque. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Montreuil-Juigné, le binôme Nupes avait en effet obtenu 33,67% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une somme à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 17,77% à Montreuil-Juigné début juin. Mais ce sont 35% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (8,06%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,52%) et enfin de Léon Deffontaine (2,4%).

18:42 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Montreuil-Juigné Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Montreuil-Juigné entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 20% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 22,85% à Montreuil-Juigné au début du mois Les résultats de ce dimanche 30 juin seront certainement plus proches du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Montreuil-Juigné, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 22,85% des voix contre Valérie Hayer à 19,93% et Raphaël Glucksmann à 17,77%. Ce qui correspond à 743 électeurs dans la ville.

14:32 - Le résultat de l'élection présidentielle, un marqueur aussi à Montreuil-Juigné C'est sans doute le choix du président de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 18,05% contre 36,97% pour Emmanuel Macron et 19,42% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second tour de scrutin ne sourira pas plus à la patronne du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 71,54% contre 28,46% pour Le Pen.

12:32 - Quel résultat à Montreuil-Juigné pour le bloc présidentiel ce dimanche ? Le résultat des législatives au niveau local sera observé au prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le RN n'a pas convaincu à Montreuil-Juigné il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 14,67% au premier tour, contre 38,87% pour Philippe Bolo (LREM), Montreuil-Juigné votant pour la 7ème circonscription du Maine-et-Loire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés La République en Marche avec 47,25% contre 52,75% pour les vainqueurs. Philippe Bolo remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Montreuil-Juigné : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Montreuil-Juigné comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 7 842 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 318 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 2 299 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,83%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Montreuil-Juigné incarne une communauté diversifiée, avec ses 146 résidents étrangers, soit 1,87% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 44,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 608,69 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. Montreuil-Juigné incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Montreuil-Juigné L'un des facteurs décisifs de ces législatives sera le niveau de participation à Montreuil-Juigné (49460). Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,07% au premier tour et seulement 51,08% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,8% au niveau de la ville. La participation était de 78,93% au premier tour, soit 4 776 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?