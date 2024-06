En direct

19:47 - Quel score pour à gauche à la fin de ces élections législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La liste de Raphaël Glucksmann avait cumulé 11,04% à Morancez le 9 juin. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 21% sur place. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 16,26% des suffrages dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Morancez Difficile de mettre en perspective cette avalanche de données. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à près de 27% voire plus à Morancez ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN à 36,81% à Morancez le 9 juin Ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est majeur. Consulter des résultats aussi récents nous semble donc également logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 300 électeurs de Morancez ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste de Jordan Bardella cumulait 36,81% des voix face à Valérie Hayer à 18,16% et Raphaël Glucksmann à 11,04%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Morancez lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le résultat de l'élection suprême. Morancez avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,89%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,3% des suffrages. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 13,88% et 6,5% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 41,99% contre 58,01%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité ce dimanche soir à Morancez ? Le résultat en faveur du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette législative 2024. Aux législatives en 2022 à Morancez, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 19,67% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 28,55% pour Guillaume Kasbarian (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (60,00%). Guillaume Kasbarian remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Morancez : démographie et socio-économie impactent les législatives La démographie et le profil socio-économique de Morancez déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec 43,74% de population active et une densité de population de 240 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,05% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur le travail. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (8,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 748 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,97%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,29%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Morancez mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,6% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Morancez (28630) Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des dernières élections ? Durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 45,28% dans la commune de Morancez, contre un taux d'abstention de 46,26% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,76% au premier tour. Au second tour, 53,52% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 23,39% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,2% au second tour.