Résultat des législatives à Morgny-la-Pommeraye : l'élection 2024 en direct

17:23 - Une avance de Bardella à Morgny-la-Pommeraye il y a trois semaines Revenir sur le séisme du 9 juin semble aussi sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Morgny-la-Pommeraye, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, cumulant 41,95% des voix contre Valérie Hayer à 12,7% et Raphaël Glucksmann à 9,75%. Si on entre dans le détail, 185 habitants l'ont désignée dans la localité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Morgny-la-Pommeraye au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Morgny-la-Pommeraye avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,97%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,74% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 16,24% et 6,59% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 46,74% contre 53,26%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Morgny-la-Pommeraye au début des élections législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Bastien Holingue qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 26,99%. Annie Vidal (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,60%.

11:02 - Morgny-la-Pommeraye aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Morgny-la-Pommeraye peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Dans la localité, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,7% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (8,88%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 424 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,89%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,23%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le pourcentage d'étudiants, de 7,04% à Morgny-la-Pommeraye, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections législatives à Morgny-la-Pommeraye Ce 30 juin, lors des élections législatives à Morgny-la-Pommeraye, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,72% au premier tour et seulement 50,72% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 77,17% au premier tour, soit 639 personnes.